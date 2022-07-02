В РНБО пояснили, як Росія зміцнює рубль завдяки банківським махінаціям

Зазначається, що санкції проти Росії значно зменшили валютний імпорт, тому російське керівництво намагається будь-яким шляхом стримувати девальвацію рубля. Для цього Кремль використовує банки в Казахстані.

Оскільки учасникам Єдиного економічного простору дозволяється вільно переміщувати рублі, росіяни відкривають рахунки в рублях в казахстанських банках. Після цього вони обмінюють їх на тенге (місцеву валюту), а потім на долари та виводять надлишок. В результаті чого у банках Казахстану накопичуються великі рублеві рахунки.

Таким чином Росії вдалося за останні три місяці збільшити курс рубля до тенге та обсяги російського імпорту на 50%.

"Фактично, квазіринковий курс російського рубля до долара підтримується лише за рахунок банківських махінацій і рано чи пізно завершиться девальвацією", - йдеться у повідомленні.