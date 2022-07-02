RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В РНБО пояснили, як Росія зміцнює рубль завдяки банківським махінаціям

Фото: Росія штучно зміцнює курс рубля через банки Казахстану (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія штучно зміцнює курс рубля, застосовуючи банківські махінації у сусідніх державах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що санкції проти Росії значно зменшили валютний імпорт, тому російське керівництво намагається будь-яким шляхом стримувати девальвацію рубля. Для цього Кремль використовує банки в Казахстані.

Оскільки учасникам Єдиного економічного простору дозволяється вільно переміщувати рублі, росіяни відкривають рахунки в рублях в казахстанських банках. Після цього вони обмінюють їх на тенге (місцеву валюту), а потім на долари та виводять надлишок. В результаті чого у банках Казахстану накопичуються великі рублеві рахунки.

Таким чином Росії вдалося за останні три місяці збільшити курс рубля до тенге та обсяги російського імпорту на 50%.

"Фактично, квазіринковий курс російського рубля до долара підтримується лише за рахунок банківських махінацій і рано чи пізно завершиться девальвацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що акції російського "Газпрому" обвалилися на 30% через невиплату дивідендів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурс рубляКазахстанбанки