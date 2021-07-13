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В СНБО объяснили, почему санкции не заменяют решение суда

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Совете национальной безопасности и обороны объяснили, почему санкции не заменяют решение суда. Потому что введение санкций - это как обеспечительная мера в суде.

Об этом сообщил источник РБК-Украина, близкий к Совбезу, говорится в материале "Господин секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента".

Собеседник издания отметил, что это не подмена решения суда.

"Ничего не забирают и не конфискуют. Введение санкций - это как обеспечительная мера в суде. Если государственные органы подозревают, что какие-то лица несут угрозу национальной безопасности, то они, продолжая расследование, чтобы избежать ухудшения ситуации и больших рисков, предлагают обеспечительную меру - санкции", - пояснил источник.

Ранее стало известно, как Алексей Данилов попал в СНБО и стал его секретарем.

Напомним, в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, а позже это решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским.

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