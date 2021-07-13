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Стало известно, как Данилов попал в СНБО и стал его секретарем

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Киев, Вторник 13 июля 2021 08:51
Стало известно, как Данилов попал в СНБО и стал его секретарем Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Предыдущий секретар СНБО Александр Данилюк привел в Совет национальной безопасности и обороны сегодняшнего главу ведомства Алексея Данилова. Он пригласил Данилова в команду на должность своего заместителя.

Об этом Данилюк рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента".

Он же предложил Данилова в качестве своего преемника, когда подал в отставку в сентябре 2019 года.

В команде Зеленского тогда в вопросе деоккупации Донбасса и Крыма доминировала концепция быстрых и успешных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Данилов в дискуссии не участвовал, а его виденье на войну с Россией, видимо, диссонировало с определенным курсом.

"Он специально не участвовал во внутридворцовой конкуренции, но дождался своего момента. Сделав ряд успешных предложений первому лицу - обновленную санкционную политику, он дал в руки инструмент, который зашел", - сообщил источник издания в Совбезе.

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