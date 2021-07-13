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В РНБО пояснили, чому санкції не замінюють рішення суду

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Раді національної безпеки та оборони пояснили, чому санкції не замінюють рішення суду. Бо введення санкцій - це як забезпечувальна міра у суді.

Про це повідомило джерело РБК-Україна, близьде до Радбезу, йдеться у материалі "Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента".

Співрозмовник видання зазначив, що це не підміна рішення суду.

"Нічого не забирають і не конфіскують. Введення санкцій - це як забезпечувальна міра у суді. Якщо державні органи підозрюють, що якісь особи несуть загрозу національній безпеці, то вони, продовжуючи розслідування, щоб уникнути погіршення ситуації і великих ризиків, пропонують забезпечувальний захід - санкції", - пояснило джерело.

Раніше стало відомо, як Олексій Данілов потрапив до РНБО і став його секретарем.

Нагадаємо, в лютому РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти Медведчука, а пізніше це рішення було введено в дію президентом Володимиром Зеленським.

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