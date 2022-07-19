ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выход SCM из медиа-бизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, - Ахметов

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 15:29
Выход SCM из медиа-бизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Единственной причиной выхода компании SCM из медиа-бизнеса было вступление в силу дискриминационного закона об олигархах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бизнесмена Рината Ахметова в интервью Corriere della Sera.

"Это решение вызвано только одним - вступлением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиа-бизнес в 2000 году, инвестировали в медиа-холдинг свыше 1,5 млрд долларов. Каналы "Украина" и "Украина 24" - безоговорочные лидеры украинского телевещания", - сообщил Ахметов.

Он также добавил, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за краткого 6-ти месячного срока для продажи, который определен законом, продать этот крупный медиа-бизнес на рыночных условиях невозможно.

"А закон, который начал действовать, и не был отменён, требовал от меня лишиться медиа-активов. Поэтому я был вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить электронные и печатные медиа. Касательно развития медиа в Польше и других странах - решение на данном этапе не принято", - отметил бизнесмен.

Напомним, SCM объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа группа Украина" вернули государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ.

По личной инициативе Ахметова, все сотрудники медиа группы получат беспрецедентное для украинского медиа-рынка выходное пособие - от 3 до 12 "довоенных" месячных оклада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Закон об олигархах
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ