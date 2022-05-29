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СНБО назвал имена западных "экспертов", продвигающих нарратив Кремля о "неизбежной победе РФ"

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Кремль на этой неделе активно распространял нарратив о "неизбежной победе России" и необходимости Украине идти на уступки. Для этого страна-агрессор использует "лояльных западных экспертов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, французский центр исследований в сфере разведки опубликовал аналитическую сводку, в котором частично продвигаются кремлевские нарративы о "неопытных украинских солдатах" и "профессиональную российскую армию".

Кроме того, экс-сенатор США Р. Блэк в интервью англоязычным медиа рассказывал о неизбежной победе России, поскольку "РФ не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".

Также итальянский генерал Л. Трикарико призвал ЕС отказаться от "безумной идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения

При этом немецкий Институт Шиллера провел международную дискуссию на тему угрозы Третьей мировой войны, участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с Россией губительна для Германии и ЕС".

Как поясняют в СНБО, все эти заявления - попытка России навязать миру необходимую РФ точку зрения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира.

На что украинская сторона заявляет, она никогда не пойдет на уступки по одному из вопросов и это касается именно территориальной целостности нашей страны.

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