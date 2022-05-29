РНБО назвала імена західних "експертів", просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ"

Так, французький центр досліджень у сфері розвідки опублікував аналітичне зведення, в якому частково просуваються кремлівські наративи про "недосвідчених українських солдатів" та "професійну російську армію".

Крім того, екс-сенатор США Р.Блек в інтерв’ю англомовним медіа розповідав про неминучу перемогу Росії, оскільки "РФ не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО".

Також італійський генерал Л.Трикаріко закликав ЄС відмовитись від "божевільної ідеї виграти війну в Україні" та схилити Україну до капітуляції, щоб не провокувати Росію на застосування зброї масового ураження

При цьому німецький Інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни, учасники заходу дійшли висновку, що "конфронтація з Росією згубна для Німеччини та ЄС".

Як пояснюють в РНБО, всі ці заяви - спроба Росії нав’язати світу необхідну РФ точку зору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру.

На що українська сторона заявляє, вона ніколи не піде на поступки по одному з питань і це стосується саме територіальної цілісності нашої країни.

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