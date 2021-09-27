СНБО инициировал аудит военного сотрудничества с другими странами

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) инициировал аудит военного сотрудничества Украины с другими странами. Такая проверка будет проводиться впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО .

Сообщается, что еще в июне СНБО принял решение по Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, согласно которому Кабинету министров в течение полугода нужно обеспечить осмотр военно-технического сотрудничества с другими странами за три последних года.

Во время осмотра будут проанализированы:

особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

эффективность осуществления военного сотрудничества Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на него;

финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники;

результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.

На основе этого обзора будет готовиться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет представлена ​​на рассмотрение СНБО.

Главным ответственным органом определено Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, в сжатые сроки оно должно подать на утверждение Камбина порядок проведения осмотра.