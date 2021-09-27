ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО ініціювала аудит військового співробітництва з іншими країнами

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 вересня 2021 17:36
РНБО ініціювала аудит військового співробітництва з іншими країнами Фото: засідання РНБО України (facebook com rnbou)
Автор: Юлія Бойко

Рада національної оборони і безпеки (РНБО) ініціювала аудит військового співробітництва України з іншими країнами. Така перевірка проводитиметься вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.

Повідомляється, що ще в червні РНБО прийняла рішення щодо Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, згідно з яким Кабінету міністров протягом півроку треба забезпечити огляд військово-технічного співробітництва з іншими країнами за три останні роки.

Під час огляду будуть проаналізовані:

  • особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • ефективність здійснення військового співробітництва України з іноземними державами, а також фактори, що впливають на нього;
  • фінансові показники експорту озброєння та військової техніки;
  • результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості і науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;
  • потенціал та перспективні напрямки розвитку військово-технічного співробітництва України з іншими країнами.

На основі цього огляду готуватиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яку буде представлено на розгляд РНБО.

Головним відповідальним органом визначено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, в стислі терміни воно має подати на затвердження порядок проведення огляду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України РНБО
NEWS
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні