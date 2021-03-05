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В СНБО хотят, чтобы ОТО могли управлять карантином самостоятельно

Автор: РБК-Украина

В Украине хотят предложить объединенным территориальным общинам самостоятельно вводить карантинные ограничения. Такое предложение сделал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"У нас как у оператора по нацбезопасности и обороны есть предложение, чтобы все эти вопросы (введение карантина - ред.) рассматривались в разрезе каждой объединенной территориальной общины", - заявил он.

Данилов отметил, что на сегодня в Украине сформировано 1002 общины.

"После того, как эпидемиологи дадут оценку состояния дел с заболеванием на территории отдельной общины, она должна осуществить ограничительные меры, чтобы исключить распространение коронавируса", - добавил он.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль назвал области, которые в ближайшее время могут оказаться в "красной" зоне карантина.

Кроме того, в Украине началась третья волна пандемии COVID.

Добавим, что по словам Шмыгаля, украинская вакцина появится к концу 2021 или в начале 2022 года. Однако на сегодня уже есть конкурентный рынок вакцин, которым уже нужно пользоваться.

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