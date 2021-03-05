В РНБО хочуть, щоб ОТГ могли керувати карантином самостійно

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю "Укрінформу".

"У нас як в оператора за нацбезпеки і оборони є пропозиція, щоб всі ці питання (введення карантину - ред.) розглядалися у розрізі кожної об'єднаної територіальної громади", - заявив він.

Данилов зазначив, що на сьогодні в Україні сформовано 1002 громади.

"Після того, як епідеміологи дадуть оцінку стану справ із захворюванням на території окремої громади, вона повинна здійснити обмежувальні заходи, щоб унеможливити поширення коронавірусу", - додав він.