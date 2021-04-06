СНБО готовит специальное решение о мерах на пути Украины в НАТО, - вице-премьер

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в НАТО . Это связано с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.

Об этом на онлайн-конференции заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работе в этом направлении", - заявила она.

Она также подчеркнула, что одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО. Причем это будет касаться не только Министерства обороны, но и служб внутренней безопасности и других структур.