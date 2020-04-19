У РНБО допустили, хто може бути причетний до підпалів у Житомирській області

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Секретар РНБО розповів, що силовики обговорювали на сьогоднішній нараді

Силовики на нараді розглядали питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів у Житомирській області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

Як Данілов зазначив, він разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим,

головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами.

На цій нараді міністр внутрішніх справ заявив, що розглядається дві версії виникнення пожеж в Житомирській області - суховії та навмисний підпал. Аваков вважає, що не можна відкидати і недбалого ставлення до природи.

Нагадаємо, у МВС повідомили, що поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж у Чорнобильській зоні - малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

Також в Офісі президента назвали площу, охоплену пожежами в Житомирській області. Так, вона становить 4390 гектарів. У чотирьох осередках ще триває локалізація.