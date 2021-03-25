В СНБО допускают, что у Януковича и Азарова еще могут быть активы в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова все еще могут быть активы в Украине. Он заявил, что точная информация об активах станет известна позже.

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит… Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите... Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - рассказал чиновник.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении бывших президента и премьера не являются популизмом. Данилов заверил, что они оказывают влияние.

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО, - ред.) не оказывает влияния, вы очень ошибаетесь", - резюмировал Данилов.