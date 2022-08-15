СНБО дали право отбирать оборудование на оборону

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который урегулирует вопросы принудительного отчуждения и изъятия имущества во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
Гончаренко сообщил, что принятый законопроект вносит изменения в другие законы Украины, а также добавляет новые следующие нормы.
Напомним, что ранее Верховная Рада Украины официально призвала осудить ядерный терроризм России на Запорожской АЭС.
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