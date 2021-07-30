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СНБО будет принимать меры в случае угрозы от энергетической монополизации, - Данилов

Автор: Сергей Пышкин

Совет национальной безопасности и обороны Украины взволнован из-за монополизации энергетической отрасли и опасной тенденции, которая наблюдается в ней сегодня. Алексей Данилов рассказал, каким образом в стране планируют бороться с ней в случае угрозы национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"СНБО наблюдает очень опасные тенденции в энергетической отрасли. Мы видим монополизацию. Это господин Ахметов, Новинский, Боголюбов, Суркисы, Григоришин, Левочкин, Коломойский, и гражданин России Воеводин. Они обладают газораспределительной сетью. В случае угрозы нацбезопасности мы рассматриваем введение временных администраций. Мы не позволим манипулировать тарифами", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что координационный орган принял решение о том, что цены на электроэнергию для уязвимых слоев Украины не могут подниматься.

"Тариф на электроэнергию для уязвимых слоев не может быть поднят. Такое решение на СНБО было принято", - отметил Данилов.

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Служба безопасности УкраиныСНБОмонополияАлексей Данилов