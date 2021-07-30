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РНБО вживатиме заходи у разі загрози від енергетичної монополізації, - Данілов

Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки і оборони України схвильована через монополізацію енергетичної галузі та небезпечну тенденцію, яка спостерігається в ній сьогодні. Олексій Данілов розповів, яким чином в країні планують боротися з нею у разі загрози національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"РНБО спостерігає дуже небезпечні тенденції в енергетичній галузі. Ми бачимо монополізацію. Це пан Ахметов, Новинський, Боголюбов, Суркіси, Григоришин, Льовочкін, Коломойський, і громадянин Росії Воєводін. Вони володіють газорозподільчою мережею. У разі загрози нацбезпеки ми розглядаємо введення тимчасових адміністрацій. Ми не дозволимо маніпулювати тарифами", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що координаційний орган прийняв рішення про те, що ціни на електроенергію для вразливих верств України не можуть підійматися.

"Тариф на електроенергію для уразливих верств не може бути піднятий. Таке рішення на РНБО було прийнято", - відзначив Данілов.

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Служба безпеки УкраїниРНБОмонополияОлексій Данілов