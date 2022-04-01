СНБО в ближайшее время соберется на заседание. Рассмотрит санкции в отношении РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время соберется на заседание. На повестке дня, среди прочего, будут вопросы по санкциям против России за вторжение в Украину .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона " Единственные новости ".

"Сейчас мы отрабатываем вопрос. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", - сказал он.

Как отметил Данилов, по протоколам, члены СНБО не могут находиться в одном месте, но это не помешает провести заседание.