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СНБО в ближайшее время соберется на заседание. Рассмотрит санкции в отношении РФ

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 19:47
СНБО в ближайшее время соберется на заседание. Рассмотрит санкции в отношении РФ Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время соберется на заседание. На повестке дня, среди прочего, будут вопросы по санкциям против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона "Единственные новости".

"Сейчас мы отрабатываем вопрос. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", - сказал он.

Как отметил Данилов, по протоколам, члены СНБО не могут находиться в одном месте, но это не помешает провести заседание.

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