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РНБО найближчим часом збереться на засідання. Розгляне санкції щодо РФ

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 19:47
РНБО найближчим часом збереться на засідання. Розгляне санкції щодо РФ Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Рада національної безпеки і оборони України найближчим часом збереться на засідання. На порядку денного, серед іншого, будуть питання щодо санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішено РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. Це будуть санкції, які стосують РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.

Як зазначив Данілов, за протоколами, члени РНБО не можуть перебувати в одному місці, але це не завадить провести засідання.

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