СНБО до 7 сентября разработает систему мониторинга олигархов

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе теперь будут приобщаться органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга", - отметил Данилов.

В частности, секретарь СНБО добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады.

"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", - добавил Данилов.