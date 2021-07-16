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СНБО до 7 сентября разработает систему мониторинга олигархов

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО завершить разработку мониторинга олигархов до 7 сентября. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время сегодняшнего брифинга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам заседания СНБО.

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе теперь будут приобщаться органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга", - отметил Данилов.

В частности, секретарь СНБО добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады.

"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", - добавил Данилов.

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СНБОолигархиАлексей Данилов