РНБО до 7 вересня розробить систему моніторингу олігархів

"В апараті РНБО ця розробка велася тривалий час. До цієї роботи тепер будуть долучатися органи влади, СБУ, наша розвідувальна спільнота. Це буде спільна система моніторингу", - відзначив Данілов.

Зокрема, секретар РНБО додав, що проєкт планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради.

"Все буде зрозуміло – щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити", - додав Данілов.