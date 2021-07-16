RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РНБО до 7 вересня розробить систему моніторингу олігархів

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський доручив РНБО завершити розробку моніторингу олігархів до 7 вересня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов під час сьогоднішнього брифінгу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг за результатами засідання РНБО.

"В апараті РНБО ця розробка велася тривалий час. До цієї роботи тепер будуть долучатися органи влади, СБУ, наша розвідувальна спільнота. Це буде спільна система моніторингу", - відзначив Данілов.

Зокрема, секретар РНБО додав, що проєкт планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради.

"Все буде зрозуміло – щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити", - додав Данілов.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОолигархиОлексій Данілов