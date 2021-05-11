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Снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое, - Зеленский

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов на Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

Об этом он заявил журналистам.

"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул глава государства.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина, в субботу в госпитале Харькова умер военный, который получил ранение на Донбассе в конце апреля.

Еще один воин, ранее раненный в зоне ООС, умер в пятницу во львовской больнице.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобстрелперемирие