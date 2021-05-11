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Снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле, - Зеленський

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив про вагоме зменшення пострілів на Донбасі. За його словами, снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

Про це він заявив журналістам.

"Щодо пасхального перемир'я - про все було домовлено, Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено з точки зору публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні... Ми бачимо вагоме зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було близько 30 жертв з початку року", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 10 травня, озброєні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі в кінці квітня.

Ще один воїн, раніше поранений у зоні ООС, помер у п'ятницю у львівській лікарні.

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