Снайпери ССО показали, як знищують росіян на Херсонському напрямку (відео)

"ССО продовжують працювати на усіх операційних напрямках", - йдеться в дописі до відео.

Зокрема, за даними ССО, снайпери 73-го морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та поновлюють щоденну статистику втрат противника.

Нагадаємо, нещодавно снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилася лише година. До того ж вони не бояться близько до ворога підбиратися, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.