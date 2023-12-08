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Снайперы ССО показали, как уничтожают россиян на Херсонском направлении (видео)

Фото: снайперы ССО показали, как уничтожают россиян на Херсонском направлении (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Снайперы Сил специальных операций (ССО) прицельно уничтожают российских оккупантов на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

"ССО продолжают работать по всем операционным направлениям", - говорится в сообщении к видео.

В частности, по данным ССО, снайперы 73-го морского центра показали, как уничтожают оккупационные войска на Херсонщине и обновляют ежедневную статистику потерь противника.

Напомним, недавно снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час. К тому же они не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.

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Херсон