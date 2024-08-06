Снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку (відео)

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів.

Також протягом минулої доби ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.

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