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Снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку (відео)

Ілюстративне фото: українські снайпери (t.me.landforcesofukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Снайпери 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Торецькому напрямку знищили п'ятеро окупантів, які намагались підійти до їх позицій. Ліквідацію росіян зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Як повідомляється, снайперська пара 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго виявила двох солдат противника, які наближалися до їх позиції.

Спецпризначенці "відпрацювали" обох ворогів на відстані до 40 метрів.На іншій позиції було виявлено ще п'ятеро окупантів. Троє з них залишились лежати на полі бою, двом пораненим вдалось сховатися і відійти.

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів.

Також протягом минулої доби ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.

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Донецька областьТорецкСили спеціальних операційВійна в Україні