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Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении (видео)

Иллюстративное фото: украинские снайперы (t.me.landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Снайперы 3-го полка Сил специальных операций ВСУ на Торецком направлении уничтожили пятерых оккупантов, которые пытались подойти к их позициям. Ликвидацию россиян зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, снайперская пара 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго обнаружила двух солдат противника, которые приближались к их позиции.

Спецназовцы "отработали" обоих врагов на расстоянии до 40 метров. На другой позиции было обнаружено еще пятеро оккупантов. Трое из них остались лежать на поле боя, двоим раненым удалось скрыться и отойти.

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1050 солдат. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 585 140 оккупантов.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 дронов, 6 ракет и другую технику врага.

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