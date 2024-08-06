Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении (видео)

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1050 солдат. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 585 140 оккупантов.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 дронов, 6 ракет и другую технику врага.

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