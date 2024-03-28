Снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Авдіївському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО .

Так, снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців противника та відкрили вогонь по ворогу, всіх окупантів знищено.

"Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань", - розповів снайпер з позивним "Вишня".