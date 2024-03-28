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Снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Авдіївському напрямку (відео)

Авдіївка, Четвер 28 березня 2024 08:25
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Снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Авдіївському напрямку (відео) Фото: снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Авдіївському напрямку (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) знищують російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Так, снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців противника та відкрили вогонь по ворогу, всіх окупантів знищено.

"Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань", - розповів снайпер з позивним "Вишня".

Ситуація на фронті

Українські захисники відбили 27 атак ворога на Новопавлівському напрямку. На Авдіївському напрямі ЗСУ відбили 14 атак. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно просунулися в межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівці (на захід від Авдіївки).

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