Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Авдеевском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО .

Так, снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника и открыли огонь по врагу, все оккупанты уничтожены.

"Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач", - рассказал снайпер с позывным "Вишня".