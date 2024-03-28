Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Авдеевском направлении (видео)
Снайперы Сил специальных операций (ССО) уничтожают российских оккупантов на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Так, снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника и открыли огонь по врагу, все оккупанты уничтожены.
"Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач", - рассказал снайпер с позывным "Вишня".
Ситуация на фронте
Украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
По данным Института изучения войны, россияне наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (западнее Авдеевки).
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