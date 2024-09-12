Снайпери, оператори БПЛА, медикині: на які посади залучають жінок в армії

Він зазначає, що у Сумській області спостерігається активне залучення жінок до лав Збройних сил України. За статистикою, кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінки. Жінки складають третину кандидатів, з якими ведеться робота з підбору посад, і потенціал для їхньої участі в армії є надзвичайно великим.

Попри стереотипи, жінки в армії виконують не лише адміністративні чи допоміжні ролі, такі як кухарі, діловоди або юристи. Вони можуть займати будь-які посади, зокрема й військові спеціальності. Серед популярних напрямків для жінок – снайпери, оператори БПЛА, медикині.

Ще одним регіоном, де велика кількість жінок висловлюють бажання стати до лав ЗСУ є Чернігівщина, зазначають у Міноборони. Велика кількість підрозділів відкриті до рекрутингу жінок на різні посади.