Снайперы, операторы БПЛА, медики: на какие должности привлекают женщин в армии

Он отмечает, что в Сумской области наблюдается активное вовлечение женщин в ряды Вооруженных сил Украины. По статистике, каждое третье обращение в рекрутинговые центры поступает от женщины. Женщины составляют треть кандидатов, с которыми ведется работа по подбору должностей, и потенциал для их участия в армии чрезвычайно велик.

Несмотря на стереотипы, женщины в армии играют не только административные или вспомогательные роли, такие как повара, делопроизводители или юристы. Они могут занимать любые должности, включая военные специальности. Среди популярных направлений для женщин – снайперы, операторы БПЛА, медикини.

Еще одним регионом, где большое количество женщин выражают желание стать в ряды ВСУ, является Черниговская область, отмечают в Минобороны. Большое количество подразделений открыто к рекрутингу женщин на разные должности.