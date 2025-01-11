Снайпери ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом (відео)

Бої під Покровськом

Варто зазначити, що Покровський напрямок - один з найважчих відрізків фронту. Активні бої там точаться понад пів року. Росіяни продовжують наступати, щоб прорвати оборону ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у районі Покровська українські захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій ворога.

Сили оборони наголошують, що росіяни не хочуть ув'язуватися у міські бої у Покровську. Тому окупанти намагаються перервати комунікації та логістичні ланцюжки ЗСУ.

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