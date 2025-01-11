Снайперы ГУР ликвидировали группу оккупантов под Покровском (видео)

Бои под Покровском

Стоит отметить, что Покровское направление - один из самых тяжелых отрезков фронта. Активные бои там идут более полугода. Россияне продолжают наступать, чтобы прорвать оборону ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в районе Покровска украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий врага.

Силы обороны отмечают, что россияне не хотят ввязываться в городские бои в Покровске. Поэтому оккупанты пытаются прервать коммуникации и логистические цепочки ВСУ.

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