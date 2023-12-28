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Снайпер Сил спецоперацій ліквідував групу окупантів під Авдіївкою (відео)

Четвер 28 грудня 2023 18:37
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Снайпер Сил спецоперацій ліквідував групу окупантів під Авдіївкою (відео) Ілюстративне фото: снайпер Сил спецоперацій ліквідував групу окупантів під Авдіївкою (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Іван Носальський

Український снайпер Сил спецоперацій знищив групу російських солдатів на Авдіївському напрямку. Це сталося вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Telegram.

Снайпер 3-го окремого полку ССО під час нічного спостереження виявив групу противника, яка прямувала у бік позицій українських захисників.

Він відкрив вогонь по групі, внаслідок чого було знищено двох російських солдатів.

У ССО наголошують, що ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, тому снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та посилюють підрозділи Сил оборони.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти з початку жовтня продовжують спроби наступу на Авдіївському напрямку. Вони хочуть оточити Авдіївку, а потім узяти її під контроль.

Водночас, українські захисники продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку і завдають ворогові величезних втрат.

За даними Сполучених Штатів Америки, з початку жовтня росіяни втратили на Авдіївському напрямку близько 13 тисяч солдатів.

У ліквідації ворога допомагають і снайпери. Нещодавно з'явилося відео, як вони знищили розвідувальну групу окупантів під Авдіївкою.

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