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Снайпер Сил спецопераций ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой (видео)

Четверг 28 декабря 2023 18:37
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Снайпер Сил спецопераций ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой (видео) Иллюстративное фото: снайпер Сил спецопераций ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Иван Носальский

Украинский снайпер Сил спецопераций уничтожил группу российских солдат на Авдеевском направлении. Это произошло ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Telegram.

Снайпер 3-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения обнаружил группу противника, которая направлялась в сторону позиций украинских защитников.

Он открыл огонь по группе, в результате чего были уничтожены два российских солдата.

В ССО подчеркивают, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку, поэтому снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают подразделения Сил обороны.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты с начала октября продолжают попытки наступления на Авдеевском направлении. Они хотят окружить Авдеевку, а затем взять ее под свой контроль.

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону на Авдеевском направлении и наносят врагу огромные потери.

Согласно данным Соединенных Штатов Америки, с начала октября россияне потеряли на Авдеевском направлении около 13 тысяч солдат.

В ликвидации врага помогают и снайперы. Недавно появилось видео, как они уничтожили разведывательную группу оккупантов под Авдеевкой.

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