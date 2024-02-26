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Снарядний "голод" на Куп'янському напрямку зменшився майже вдвічі: окупанти продовжують штурм

Харківська область , Понеділок 26 лютого 2024 11:19
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Снарядний "голод" на Куп'янському напрямку зменшився майже вдвічі: окупанти продовжують штурм Фото: снарядний голод на Куп'янському напрямку зменшився майже вдвічі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Куп'янському напрямку "снарядний голод” зменшився майже у 2 рази. Росіяни почали підвозити штурмовиків до лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, на Куп'янському напрямку росіяни протягом тривалого часу активно використовують КАБи.

Крім того, противник застосовує піхоту, мотострілецькі, десантні полки, різну техніку для наближення головної мети - окупації Куп'янська.

Євлаш зазначив, що постійне поповнення резервів росіян є однією з головних проблем на Харківському напрямку, деякі батальйони відновлюються за 3 дні.

"Через погодні умови окупанти почали активно використовують багі, щоб доставляти штурмові підрозділи на фронт”, - розповів він.

Співвідношення артилерійських снарядів на Харківському напрямку:

  • 2023 рік Україна 1:12 РФ;
  • 2024 рік Україна 1:7 РФ.

Як стверджує Євлаш, збільшення снарядів дійсно відчули на фронті, наразі "голоду” майже немає, проте українські військові навчилися влучніше стріляти по ворогу.

"Частина резерву росіян використовується для укріплення кордону зі сторони Росії, щоб не допустити повторення торішніх подій з Шебекіним", - повідомив він.

Бої під Куп'янськом

Спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявляв про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на Куп'янському напрямку українські лінії оборони на дуже високому рівні.

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Куп'янськ
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