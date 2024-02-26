Снарядный "голод" на Купянском направлении уменьшился почти вдвое: оккупанты продолжают штурм

На Купянском направлении "снарядный голод" уменьшился почти в 2 раза. Россияне начали подвозить штурмовиков к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша в эфире телемарафона.

"Часть резерва россиян используется для укрепления границы со стороны России, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий с Шебекиным", - сообщил он.

Как утверждает Евлаш, увеличение снарядов действительно ощутили на фронте, пока "голода" почти нет, однако украинские военные научились точнее стрелять по врагу.

"Из-за погодных условий оккупанты начали активно использовать баги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на фронт", - рассказал он.

Евлаш отметил, что постоянное пополнение резервов россиян является одной из главных проблем на Харьковском направлении, некоторые батальоны восстанавливаются через 3 дня.

Кроме того, противник применяет пехоту, мотострелковые, десантные полки, разную технику для приближения главной цели - оккупации Купянска.

По его словам, на Купянском направлении россияне долгое время активно используют КАБы.

Бои под Купянском

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на Купянском направлении украинские линии обороны на очень высоком уровне.

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