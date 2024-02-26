Снарядный "голод" на Купянском направлении уменьшился почти вдвое: оккупанты продолжают штурм
На Купянском направлении "снарядный голод" уменьшился почти в 2 раза. Россияне начали подвозить штурмовиков к линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша в эфире телемарафона.
По его словам, на Купянском направлении россияне долгое время активно используют КАБы.
Кроме того, противник применяет пехоту, мотострелковые, десантные полки, разную технику для приближения главной цели - оккупации Купянска.
Евлаш отметил, что постоянное пополнение резервов россиян является одной из главных проблем на Харьковском направлении, некоторые батальоны восстанавливаются через 3 дня.
"Из-за погодных условий оккупанты начали активно использовать баги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на фронт", - рассказал он.
Соотношение артиллерийских снарядов на Харьковском направлении:
- 2023 год Украина 1:12 РФ;
- 2024 год Украина 1:7 РФ.
Как утверждает Евлаш, увеличение снарядов действительно ощутили на фронте, пока "голода" почти нет, однако украинские военные научились точнее стрелять по врагу.
"Часть резерва россиян используется для укрепления границы со стороны России, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий с Шебекиным", - сообщил он.
Бои под Купянском
Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.
В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.
По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на Купянском направлении украинские линии обороны на очень высоком уровне.
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