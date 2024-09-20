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Снаряди звозили кілька днів. У Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ

Фото: у Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ із артилерією (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент з числа військовослужбовців 36-ї ОМСбр РФ, доповів нам інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося з'ясувати, що на склад кілька днів поспіль звозилися КамАЗами та УРАЛами величезна кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.

Стеження партизанів за окупантами у Донецькій області

Партизани постійно відстежують переміщення окупантів у Донецькій області та проводять розвідку важливих об'єктів, які беруть участь у забезпеченні російських військових.

Наприклад, раніше партизани знайшли командний пункт росіян у Донецькій області, в селі Стародубівка. Він розташований на території ангарів у лісовій місцевості.

Крім того, партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, у Євгенівці. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

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