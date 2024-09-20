Снаряди звозили кілька днів. У Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ

Стеження партизанів за окупантами у Донецькій області

Партизани постійно відстежують переміщення окупантів у Донецькій області та проводять розвідку важливих об'єктів, які беруть участь у забезпеченні російських військових.

Наприклад, раніше партизани знайшли командний пункт росіян у Донецькій області, в селі Стародубівка. Він розташований на території ангарів у лісовій місцевості.

Крім того, партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, у Євгенівці. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

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