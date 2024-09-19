Снаряди з Індії передаються Україні попри протести Москви, - Reuters

Передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії, згідно з джерелами та даними митниці, відбувається вже понад рік. За словами трьох індійських чиновників, Кремль порушував це питання як мінімум двічі, зокрема, під час липневої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з його індійським колегою.

Подробиці постачання боєприпасів агентство Reuters розкриває вперше.

Два джерела в індійському уряді та два джерела в оборонній промисловості повідомили Reuters, що Делі зробив лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, і один чиновник оцінив, що це було менше 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.

За словами іспанського та високопоставленого індійського чиновника, а також колишнього топ-менеджера Yantra India, державної компанії, боєприпаси якої використовує Україна, серед європейських країн, що відправляють індійські боєприпаси, - Італія та Чехія, яка очолює ініціативу з постачання до Києва артилерійських снарядів з-за меж Європейського Союзу.

Індійський урядовець заявив, що Делі стежить за ситуацією. Але разом із керівником оборонної промисловості, який безпосередньо обізнаний про постачання, він сказав, що Індія не зробила жодних дій для обмеження постачання до Європи. Як і більшість із 20 осіб, опитаних Reuters, вони говорили на умовах анонімності.

Делі та Вашингтон, головний захисник України у сфері безпеки, нещодавно посилили оборонну та дипломатичну співпрацю на тлі посилення Китаю, який обидві країни вважають своїм головним суперником.

Індія також має теплі відносини з Росією, яка протягом десятиліть є її основним постачальником зброї, а прем'єр-міністр Нарендра Моді відмовився приєднатися до режиму санкцій проти Москви, введеного Заходом.

Однак Делі, який довгий час був найбільшим у світі імпортером зброї, також розглядає затяжну війну в Європі як можливість розвинути свій сектор експорту зброї, що зароджується, повідомляють шість індійських джерел, знайомих з офіційною позицією.

За даними, зібраними Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем світу, у період з 2018 по 2023 рік Індія експортувала зброї на суму трохи більше ніж 3 мільярди доларів.

Міністр оборони Раджнатх Сінгх заявив на конференції 30 серпня, що експорт продукції військового призначення за останній фінансовий рік перевищив 2,5 млрд доларів і що Делі хоче збільшити цей показник приблизно до 6 млрд доларів до 2029 року.

Комерційно доступні митні записи показують, що за два роки до вторгнення в лютому 2022 року три великі індійські виробники боєприпасів - Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems - експортували компоненти боєприпасів всього на 2,8 млн доларів до Італії та Чеської Республіки, а також в Іспанію та Словенію, де оборонні підрядники вклали значні кошти у ланцюжки поставок для України.

За даними, у період з лютого 2022 року до липня 2024 року ця цифра зросла до 135,25 млн доларів, включаючи готові боєприпаси, які Індія почала експортувати до чотирьох країн.

Приховані постачання

За словами колишнього високопоставленого пре Yantra, серед компаній, які постачали в Україну снаряди індійського виробництва, був і непублічний італійський оборонний підрядник Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES).

MES – найбільший закордонний клієнт Yantra. Керівник сказав, що компанія, що базується в Римі, купує порожні оболонки в Індії і наповнює їх вибухівкою.

За словами керівника, кілька західних фірм мають можливості наповнення боєприпасів вибуховими речовинами, але не мають виробничих потужностей для масового виробництва артилерійських снарядів.

У річному звіті компанії Yantra за 2022–2023 роки йдеться про те, що вона уклала угоду з неназваним італійським клієнтом на створення виробничої лінії для снарядів L15A1, яку колишній керівник Yantra назвав MES.

За даними митниці, у період з лютого 2022 року до липня 2024 року компанія Yantra поставила порожні 155-мм снаряди L15A1 на суму 35 мільйонів доларів.

Митні записи також показують, що у лютому 2024 року британська збройова компанія Dince Hill, до ради директорів якої входить високопоставлений керівник MES, експортувала боєприпаси на суму 6,7 млн доларів з Італії в Україну.

Серед товарів, що експортуються, були 155-мм снаряди L15A1, які, як зазначено в митній декларації, були виготовлені MES для Міністерства оборони України та поставлені для "підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності України".

Крім того, міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте поділився у соціальних мережах, відкриває нову вкладку у травні чеський військовий чиновник підписав угоду з кінцевим користувачем, яка дозволяла передачу 120-мм та 125-мм боєприпасів від Munitions India торговцю зброєю Czech Defence Systems.

Пропалестинські активісти стверджували, що судно "Боркум", яке перевозило зброю індійського виробництва та зупинилося в іспанському порту, перевозило його до Ізраїлю.

Іспанська газета El Mundo у травні повідомила, що кінцевим пунктом призначення насправді була Україна. Іспанський чиновник та інше джерело, знайоме з цим питанням, підтвердили Reuters, що кінцевим користувачем був Київ.

Згідно з митними записами від 27 березня, компанія Munitions India відправила з Ченнаї до CDS 10 000 мінометних снарядів калібру 120 та 125 мм на суму понад 9 мільйонів доларів.

Реакція РФ

Росія, яка постачає понад 60% імпорту зброї Делі, є цінним партнером для Індії. У липні Моді обрав Москву для своєї першої двосторонньої міжнародної поїздки після обрання на третій термін.

На іншій зустрічі того ж місяця в Казахстані між високопоставленим індійським дипломатом Субраманіям Джайшанкаром і Лавровим російський міністр тиснув на свого колегу з приводу індійських боєприпасів, які використовуються українцями, і скаржився, що деякі з них були вироблені державними індійськими компаніями.

Уолтер Ладвіг, експерт з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона, заявив, що перенаправлення щодо невеликої кількості боєприпасів було геополітично вигідним для Делі.

"Це дозволяє Індії показати партнерам на Заході, що вона не "на боці Росії" у російсько-українському конфлікті", - сказав він, додавши, що у Москви мало важелів впливу на рішення Делі.