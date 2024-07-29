Снаряди для HIMARS, ракети і не лише. США оголосили два пакети допомоги Україні

За словами радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, до пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, мінометні снаряди, а також переносні протитанкові комплекси Javelin.

Допомогу надають Україні через механізм повноважень президента США щодо скорочення озброєнь. Це означає, що зброя вже знаходиться на американських складах і її не треба виробляти.

Оновлено 19:15

У Пентагоні уточнили, що для України анонсували два пакети військової допомоги. Один із них - вартістю 200 млн доларів, а інший - 1,5 млрд доларів.

У рамках пакетів Україна отримає: