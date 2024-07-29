Снаряди для HIMARS, ракети і не лише. США оголосили два пакети допомоги Україні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках двох пакетів військової допомоги. Туди, зокрема, увійдуть ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" та пресслужбу Пентагону.
За словами радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, до пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, мінометні снаряди, а також переносні протитанкові комплекси Javelin.
Допомогу надають Україні через механізм повноважень президента США щодо скорочення озброєнь. Це означає, що зброя вже знаходиться на американських складах і її не треба виробляти.
Оновлено 19:15
У Пентагоні уточнили, що для України анонсували два пакети військової допомоги. Один із них - вартістю 200 млн доларів, а інший - 1,5 млрд доларів.
У рамках пакетів Україна отримає:
Нагадаємо, допомогу Україні від США відновили лише у квітні. Пауза у постачанні зброї тривала кілька місяців через те, що в Конгресі були протиріччя щодо виділення фінансування.
Востаннє США виділяли для України військову допомогу для України 11 липня. Його вартість становила 225 млн доларів.
Такий пакет був ключовим для України, оскільки до нього увійшла одна система протиповітряної оборони Patriot. Наразі таке озброєння є одним із головних пріоритетів у питанні допомоги українським захисникам.
Також у пакет увійшли снаряди для NASAMS, боєприпаси HIMARS і не тільки.
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