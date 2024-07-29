Снаряды для HIMARS, ракеты и не только. США объявили два пакета помощи Украине

По словам советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, в пакет вошли средства противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, минометные снаряды, а также переносные противотанковые комплексы Javelin.

Помощь предоставляют Украине через механизм полномочий президента США по сокращению вооружений. Это означает, что оружие уже находится на американских складах и его не надо производить.

Обновлено 19:15

В Пентагоне уточнили, что для Украины анонсировали два пакета военной помощи. Один из них - стоимостью 200 млн долларов, а другой - 1,5 млрд долларов.

В рамках пакетов Украина получит: