Снаряди, дрони і не тільки. Експерт розповів, якою зброєю Китай може допомогти РФ

На думку американських офіційних осіб, Китай все ще роздумує над питанням військової допомоги РФ, зокрема над відправкою артилерійських снарядів калібрів 122-мм та 152-мм.

"Що стосується снарядів, у Китаю справді багато боєприпасів 122-го та 152-го калібрів, і Росія потребує великої їх кількості. Такі постачання можуть посилити наступальний потенціал, тому вона шукає, де можна їх роздобути", - сказав Мусієнко.

При цьому Китай має інше озброєння, в якому могла б бути зацікавлена Росія. Йдеться про реактивну артилерію, стрілецьку зброю та безпілотники. Щобільше, Росія могла б отримати обладнання для виробництва, наприклад, високоточних крилатих ракет.

На думку експерта, Китай не прагне великої війни, проте намагається захистити РФ від поразки, щоб показати, що авторитарні режими теж мають право на життя і здатні знаходити вихід з ситуації військовим шляхом. Мусієнко також наголошує, що Китай, якщо навіть і розглядає можливість військової підтримки РФ, то не для перемоги у війні чи значних поступів в Україні.

Поки що Китай не прийняв фінального рішення про допомогу Росії, оскільки підтримка Москви може підірвати його амбіції на роль нейтрального посередника і поставити під сумнів серйозність "мирних ініціатив".