Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Так, Німеччина надасть Україні:
Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина стала найбільшим донором України серед країн континентальної Європи.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна сама буде вирішувати, коли та як закінчувати війну. Це питання також стосується й Криму.
Голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.