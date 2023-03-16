UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Фото: Німеччина передала новий пакет допомоги Україні (Bundeswehr)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Україні:

  • 500 пістолетів SFP9;
  • 5000 снарядів калібру 155 мм;
  • Високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм;
  • Боєприпаси для РСЗВ MARS II;
  • 25 генераторів;
  • Два автонавантажувачі;
  • Два ангарні намети.

Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина стала найбільшим донором України серед країн континентальної Європи.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна сама буде вирішувати, коли та як закінчувати війну. Це питання також стосується й Криму.

Голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні