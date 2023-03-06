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Снаряд росіян влучив в автомобіль біля Чугуєва: загинуло подружжя

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Харків, Понеділок 06 березня 2023 08:50
Снаряд росіян влучив в автомобіль біля Чугуєва: загинуло подружжя Фото: через попадання ПТУРу у авто у Чугуївському районі Харківської області загинули люди (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через попадання російського ПТУРу до "Ниви" у Чугуївському районі Харківської області загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, біля с. Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива".

"Загинуло подружжя - 48-річний чоловік та 45-річна жінка", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

"Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, 5 березня російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янська пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.

Зокрема, через обстріл Куп'янська Харківської області у неділю, 5 березня, почалася пожежа у будівлі місцевого залізничного вокзалу.

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