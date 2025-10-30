ua en ru
Снаряд пробив палату: росіяни другий день поспіль б'ють по лікарнях Херсона

Херсон, Четвер 30 жовтня 2025 17:36
Снаряд пробив палату: росіяни другий день поспіль б'ють по лікарнях Херсона Ілюстративне фото: росіяни другий день поспіль б'ють по лікарнях Херсона (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 30 жовтня знову завдали удару по лікарні в Херсоні. Снаряд пробив стіну палати, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської МВА.

"Російські терористи продовжують умисно обстрілювати заклади охорони здоров’я у нашій громаді. Сьогодні близько 14:45 під ворожий удар потрапив медзаклад у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Ворожий снаряд пробив стіну палати, постраждала 83-річна пацієнтка одного з відділень. Внаслідок удару жінка отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення лівого передпліччя, артеріальну кровотечу.

Також до лікарні доправлено 61-річну жінку, яка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих звернулись до медиків по допомогу.

44-річні чоловіки - співробітники Херсонської МВА отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста.

Удар по лікарні у Херсоні

Нагадаємо, зранку середи, 29 жовтня, російські війська з артилерії вдарили по дитячій лікарні у Херсоні. Внаслідок обстрілу є постраждалі, а сама лікарня зазнала значних пошкоджень.

Як стало відомо, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників.

