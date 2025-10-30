Снаряд пробил палату: россияне второй день подряд бьют по больницам Херсона

Российские войска днем 30 октября снова нанесли удар по больнице в Херсоне. Снаряд пробил стену палаты, пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ГВА.

"Российские террористы продолжают умышленно обстреливать учреждения здравоохранения в нашей громаде. Сегодня около 14:45 под вражеский удар попало медучреждение в центральной части города", - говорится в сообщении.

Вражеский снаряд пробил стену палаты, пострадала 83-летняя пациентка одного из отделений. В результате удара женщина получила минно-взрывную травму, осколочное ранение левого предплечья, артериальное кровотечение.

Также в больницу доставлена 61-летняя женщина, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Еще двое пострадавших обратились к медикам за помощью.

44-летние мужчины - сотрудники Херсонской ГВА получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы в результате вражеского обстрела центральной части города.