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Снаряд потрапив у багатоповерхівку. Кількість поранених через обстріл Курахового зросла

Фото: окупанти обстріляли вранці 3 січня Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Чотири людини отримали поранення і одна загинула внаслідок обстрілу Курахового Донецької області у вівторок, 3 січня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 4 поранено внаслідок обстрілів Курахового - снаряд влучив у 5-поверхівку", - розповів він.

До того ж за даними очільника регіону, у Соледарській громаді 1 людина загинула у Благодатному, пошкоджено 8 будинків у Парасковіївці та 5 будинків у Никифорівці. У Бахмуті пошкоджено історичну будівлю в центрі міста.

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 3 січня, росіяни обстріляли Курахове з артилерії. Потрапили до житлового кварталу. Одна людина загинула, ще 2 отримали поранення.

За даними на ранок середи, 4 січня, за добу на Донеччині було поранено 5 людей, один загинув. Ще одним, п'ятим пораненим, виявився електрик, який потрапив під обстріл у Краматорську. Він саме займався ремонтними роботами.

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