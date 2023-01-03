Окупанти обстріляли вранці Курахове: є загиблий та поранені

Зранку у вівторок, 3 січня росіяни обстріляли Курахове з артилерії. Поцілили у житловий квартал. Одна людина загинула, ще 2 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

"Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, російські війська завдали потужного удару по Кураховому. Станом на 16:10 було відомо про те, що загинули вісім людей, ще п'ятьох - поранено.

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