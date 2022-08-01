Данилов о возвращении территорий военным путем: "можем и сделаем"

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Украина отвоюет свои территории, а затем займется дипломатией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Данилова.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, сначала - уничтожение оккупантов, потом - дипломатия.

"Это единственный язык, который понимают рашисты", - подытожил секретарь СНБО.