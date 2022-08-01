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У Зеленского назвали условия успешной контроперации украинских военных

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 августа 2022 15:33
У Зеленского назвали условия успешной контроперации украинских военных Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Эффективная контроперация Украины в войне против России базируется на трех главных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, условиями успешного противодействия российскому вторжению "являются три "Д".

  1. Деморализация - ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.
  2. Дефрагментация - удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.
  3. Депопуляция - максимальные потери врага в живой силе.

Напомним, ранее Подоляк назвал план украинской контроперации, которая станет ответом на российскую "спецоперацию".

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