У Зеленского назвали условия успешной контроперации украинских военных
Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Эффективная контроперация Украины в войне против России базируется на трех главных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
По его словам, условиями успешного противодействия российскому вторжению "являются три "Д".
- Деморализация - ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.
- Дефрагментация - удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.
- Депопуляция - максимальные потери врага в живой силе.
Напомним, ранее Подоляк назвал план украинской контроперации, которая станет ответом на российскую "спецоперацию".
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