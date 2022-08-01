У Зеленского назвали условия успешной контроперации украинских военных

Эффективная контроперация Украины в войне против России базируется на трех главных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, условиями успешного противодействия российскому вторжению "являются три "Д". Деморализация - ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях. Дефрагментация - удары по складам, базам горючего, оперативным штабам. Депопуляция - максимальные потери врага в живой силе.